Darmstadt: Macht Rekordmann Stojilkovic den Abflug?

Filip Stojilkovic könnte seine Zelte bei Darmstadt 98 zeitnah wieder abbrechen. „Filip war krank, aber ich war auch unzufrieden mit ihm – auf und neben dem Platz“, erklärt Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht gegenüber dem ‚Lilienblog‘. Dem Bericht zufolge ist sogar denkbar, dass der Mittelstürmer trotz Vertrag bis 2027 bereits im Winter das Weite sucht.

Dabei hatte der Bundesligist Stojilkovic erst Anfang des Jahres für zwei Millionen Euro vom FC Sion verpflichtet. Der 23-jährige Schweizer avancierte damit zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte. Zuletzt stand der Rechtsfuß dreimal in Folge nicht im Aufgebot der Darmstädter, in sieben Einsätzen gelang in der laufenden Spielzeit noch keine Torbeteiligung.