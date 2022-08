Ziyech-Gespräche mit Ajax

Hakim Ziyech treibt Gespräche über einen möglichen Abgang vom FC Chelsea voran. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der 29-jährige in Gesprächen mit Ajax Amsterdam, um eine Rückkehr in die Eredivisie auszuloten. Die Londoner seien gewillt, den offensiven Mittelfeldspieler ziehen zu lassen. Noch am heutigen Dienstag sollen Gespräche mit Ajax-Sportdirektor Klaas-Jan Huntelaar fortgeführt werden.

In den vergangenen Wochen wurde der schussstarke Mittelfeldspieler unter anderem mit dem AC Mailand und Manchester United in Verbindung gebracht. Bei Ajax Amsterdam gelangen dem Marokkaner in 165 Spielen 49 Tore und 81 Vorlagen. Eine Rückkehr in die Eredivisie könnte der Karriere von Ziyech also neuen Aufschwung verleihen.