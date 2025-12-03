Bericht: Diomande-Kontakt mit zwei Klubs „weit fortgeschritten“

Eine echte Eingewöhnungszeit hat Yan Diomande in der Bundesliga nicht benötigt. Trainer Ole Werner setzte den 20 Millionen Euro teuren Neuzugang von Beginn an ein, zuletzt brachte der Ivorer seine starken Auftritte auch in Form von Scorerpunkten auf die Anzeigetafel – etwa beim gestrigen 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg, als er eine Vorlage beisteuerte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Top-Leistungen haben schnell Topklubs auf den Plan gerufen. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der Kontakt von Tottenham Hotspur und des FC Liverpool zum Lager des 19-Jährigen schon „sehr weit fortgeschritten“. Dahinter befinde sich der FC Barcelona in Lauerstellung.

Wie konkret ein möglicher Abgang im kommenden Sommer werden kann, ist noch unklar. Fest steht aber, dass der Rechtsaußen nicht günstig wäre. Diomande hat einen bis 2030 gültigen Vertrag in Leipzig unterschrieben, RB erhofft sich eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro. Die ‚Sport Bild‘ hatte Diomande vor einigen Wochen auch mit Manchester City und Paris St. Germain in Verbindung gebracht.