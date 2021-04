Iheanacho verlängert in Leicester

Kelechi Iheanacho und Leicester City dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie die Foxes verkünden, hat der Stürmer einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis 2024 an den Klub bindet. Das bisherige Arbeitspapier des Nigerianers wäre 2022 ausgelaufen.

Der 24-Jährige spielt bereits seit 2017 in Leicester und zeigte sich zuletzt in guter Form. Als Nummer zwei der Stürmer-Hierarchie hinter Jamie Vardy kommt Iheanacho in dieser Saison auf stattliche zwölf Tore und fünf Vorlagen in 28 Pflichtspieleinsätzen.