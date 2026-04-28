Real-Comeback: Pérez wählt Mourinho

Dass Álvaro Arbeloa tatsächlich nach der Saison noch Trainer von Real Madrid ist, glaubt inzwischen kaum noch jemand. Viel mehr deutet darauf hin, dass sich die Königlichen spätestens am Ende der Saison einen neuen Coach holen. Dieser soll sich möglichst mit Real identifizieren und wissen, was es bedeutet, die Madrilenen zu trainieren.

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Wäre José Mourinho die richtige Wahl für Real Madrid? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kandidaten sind in den vergangenen Wochen zuhauf aufgetaucht, jetzt scheint es einen klaren Favoriten zu geben. Wie das renommierte Portal ‚The Athletic‘ berichtet, ist José Mourinho in der Pole Position für den Job bei den Blancos. Präsident Florentino Pérez wolle die Entscheidung wieder selbst in die Hand nehmen und sei überzeugt vom Portugiesen.

Nicht alle sind überzeugt

Für Mourinho wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 63-Jährige war zwischen 2010 und 2013 drei Jahre lang Trainer bei Real und wurde unter anderem Meister und Pokalsieger. Fällt die Wahl am Ende tatsächlich auf The Special One, wäre das durchaus eine Überraschung.

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Derzeit ist Mourinho bei Benfica Lissabon tätig, besitzt dort aber eine Ausstiegsklausel. Seine vorherigen Stationen verliefen nicht mehr ganz so erfolgreich. Laut ‚The Athletic‘ gibt es auch deshalb einige kritische Stimmen bei den Königlichen. Sollte Pérez seinen Alleingang durchziehen, könnte Mourinho tatsächlich nach 13 Jahren sein Comeback feiern.