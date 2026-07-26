Crystal Palace lässt im Poker um Chrislain Matsima nicht locker. Laut ‚Sky‘ hat der Conefrence League-Sieger sein Angebot auf 25 Millionen Euro erhöht, der FC Augsburg habe aber abgelehnt. Auch eine Offerte über 20 Millionen hatte der FCA zuvor zurückgewiesen.

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Mit Palace ist sich Matsima nach FT-Infos bereits einig. Der 24-jährige Innenverteidiger steht in Augsburg noch bis 2030 unter Vertrag. Die Fuggerstädter hatten den Franzosen für fünf Millionen Euro von der AS Monaco geholt.