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Bundesliga

FCA: 25 Millionen für Matsima nicht genug

von David Hamza - Quelle: Sky
Chrislain Matsima haut gegen den Ball @Maxppp

Crystal Palace lässt im Poker um Chrislain Matsima nicht locker. Laut ‚Sky‘ hat der Conefrence League-Sieger sein Angebot auf 25 Millionen Euro erhöht, der FC Augsburg habe aber abgelehnt. Auch eine Offerte über 20 Millionen hatte der FCA zuvor zurückgewiesen.

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Mit Palace ist sich Matsima nach FT-Infos bereits einig. Der 24-jährige Innenverteidiger steht in Augsburg noch bis 2030 unter Vertrag. Die Fuggerstädter hatten den Franzosen für fünf Millionen Euro von der AS Monaco geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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