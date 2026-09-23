Alexander Blessin bringt laut Rouven Schröder genau die Qualitäten mit, die es braucht, um Borussia Mönchengladbach aus der Krise zu manövrieren. „Er ist kein Feuerwehrmann. Danach haben wir nie gesucht. Aber wir brauchten jemanden mit klaren Prinzipien. Er bringt Schärfe mit, kann die Jungs mit seiner empathischen Art aber auch mitnehmen. Er soll uns weiterbringen, neue Impulse setzen. Er ist grundsätzlich positiv. Genau das brauchen wir“, begründete der Sportdirektor auf einer Pressekonferenz die Entscheidung pro Blessin.

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Führt Alexander Blessin die Borussia raus aus dem Tabellenkeller? Ja, er ist eine gute Wahl Nein, er ist schon mit St. Pauli abgestiegen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nach verkorkstem Saisonstart mit null Punkten und 16 Gegentreffern aus vier Spielen hatten die Fohlen Eugen Polanski in der vergangenen Woche von seinen Aufgaben entbunden. Unter Blessin möchte der Bundesligist wieder in die Spur finden. „Es geht um die Gesamtheit. Nicht nur die Kette ist schuld. Man muss schauen, wo hat der Fehler seinen Ursprung. Es geht um Bereitschaft, um Positionierung in der Box. Es braucht Klarheit und Mut“, so der 53-jährige Übungsleiter über seine Herangehensweise.