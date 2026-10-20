Großes Ziel: Zweitliga-Stürmer will ins Nationalteam

Erencan Yardimci (24) will in die türkische Nationalmannschaft. „Die A-Nationalelf ist etwas ganz Besonderes und für mich nicht nur ein Traum. Es ist ein Ziel, von dem ich glaube, dass ich es erreichen kann“, betont der ehemalige türkische U21-Nationalspieler gegenüber ‚Transfermarkt.de‘, „ich möchte nicht nur nominiert werden, sondern habe den Wunsch und das Ziel, mich als fester Mittelstürmer dieser Mannschaft zu etablieren und die Torlast noch viele Jahre lang zu tragen. Dafür arbeite ich tagtäglich. Natürlich gibt es Bereiche, in denen ich mich verbessern muss. […] Wenn ich konstant spiele, dann bin ich überzeugt, dass ich mich für die A-Nationalmannschaft empfehle.“

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Der Angreifer ist derzeit von der TSG Hoffenheim an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Berichten zufolge wurde sich zudem auf eine Kaufpflicht in Höhe von stolzen fünf Millionen Euro geeinigt. „Die Gerüchte, über die berichtet wird, interessieren mich nicht. Ich konzentriere mich nur auf mich und das Fußballspielen. Was mir besonders gefällt, ist, wenn der Verein, bei dem ich bin, langfristige Pläne für mich hat. Das trifft sowohl auf Hoffenheim als auch Kaiserslautern zu. Das stärkt mich und gibt mir Selbstvertrauen“, so Yardimci, der beim Zweitligisten aktuell meist als Einwechselspieler zum Einsatz kommt.