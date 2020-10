EL-Auslosung: Machbare Aufgaben für Bayer & Hoffenheim

Am 22. Oktober startet die Europa League in die Gruppenphase. 48 Teams, aufgeteilt in zwölf Gruppen spielen um den Einzug in die K.O.-Phase. Das Finale wird am 26. Mai 2021 in Danzig ausgetragen.

Erstmals schickt die Bundesliga mit Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim lediglich zwei Klubs ins Rennen. Der VfL Wolfsburg scheiterte am gestrigen Donnerstag in der Qualifikation an AEK Athen. Leverkusen, das in Topf 1 gesetzt war, ist der Favorit in Gruppe C. Auch die TSG Hoffenheim steht in Gruppe L vor einer machbaren Herausforderung.

Gruppe A

AS Rom, Young Boys Bern, CFR Cluj, ZSKA Sofia

Gruppe B

FC Arsenal, Rapid Wien, Molde FK, Dundalk FC

Gruppe C

Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Be'er Scheva, OGC Nizza

Gruppe D

Benfica Lissabon, Standard Lüttich, Glasgow Rangers, Lech Posen

Gruppe E

PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, FC Granada, Omonia Nikosia

Gruppe F

SSC Neapel, Real Sociedad San Sebastián, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

Gruppe G

Sporting Braga, Leicester City, AEK Athen, Sorja Luhansk

Gruppe H

Celtic Glasgow, Sparta Prag, AC Mailand, Lille OSC

Gruppe I

Villarreal, Qarabag Agdam, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Gruppe J

Tottenham Hotspur, Ludogorets Rasgrad, LASK, Royal Antwerpen

Gruppe K

ZSAK Moskau, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Wolfsberger AC

Gruppe L

KAA Gent, Roter Stern Belgrad, TSG Hoffenheim, Slovan Liberec