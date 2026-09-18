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UEFA Nations League

Watzke verrät überraschende Idee mit Tuchel

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
England-Coach Thomas Tuchel @Maxppp

Hans-Joachim Watzke hätte Thomas Tuchel 2022 gerne als Bundestrainer installiert. Die ‚Bild‘ zitiert den DFB-Vizepräsidenten aus der ‚Sky‘-Sendung ‚Meine Geschichte‘: „Die Idee hätte ich schon gehabt. Wir sind in Katar ziemlich kläglich ausgeschieden. Und dann? Dann denkst du ja schon mal so in der Nacht oder zwei Nächte lang, was könnte jetzt sein?“

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Watzke konnte seine Idee jedoch nicht durchsetzen, denn: „Damals war noch Oliver Bierhoff da, jetzt Rudi Völler. Das ist ja nicht meine Entscheidung, wer Bundestrainer wird. Aber so die Grundhaltung war einfach: Wir machen mit Hansi Flick weiter.“ Flick musste im September 2023 seinen Posten als Bundestrainer doch räumen. Tuchel, der 2017 nach einem Dissens mit Watzke bei Borussia Dortmund entlassen worden war, trainiert mittlerweile die englische Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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