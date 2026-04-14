El Mala-Ablöse: Köln hat Offensiv-Duo im Blick

Der 1. FC Köln wird im Sommer auf dem Transfermarkt mit einem Budget agieren können, das größer ist als üblicherweise. Grund dafür ist der bevorstehende Verkauf von Said El Mala. Für das 19-jährige Ausnahmetalent kalkuliert der FC bis zu 50 Millionen Euro Ablöse ein. Allerdings muss damit die sportliche Lücke, die ein Abgang von El Mala reißen wird, kurzfristig geschlossen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Abgang auffangen könnten Kandidaten aus Frankreich. Nach FT-Informationen stehen mit Giovani Versini (22) vom Pau FC und Martin Adeline (22) von ESTAC Troyes zwei Profis besonders unter Beobachtung der Kölner Scouts. Kontakt zwischen den FC-Bossen und den jeweiligen Klubs der Offensivkräfte besteht allerdings noch nicht.

Der neue Valbuena?

Versini sammelte in der laufenden Spielzeit 13 Scorerpunkte in 28 Zweitligaspielen. Der 1,67 Meter große Techniker debütierte im März außerdem für die U21-Nationalmannschaft von Frankreich. In seiner Heimat wird der Dribbler – nicht nur aufgrund seiner Körpergröße – mit Mathieu Valbuena verglichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2028 ist Versini noch an seinen Arbeitgeber gebunden. Laut ‚L’Équipe‘ muss Pau allerdings zwei Millionen Euro Transfereinnahmen generieren, um die Bilanz vor Saisonende auszugleichen. Die Südfranzosen wären nicht abgeneigt, den Linksfuß bei einem ansprechenden Angebot abzugeben. Eine Situation, die sich der FC zunutze machen könnte.

Günstige Vertragssituation bei Adeline

Auch Adeline weiß mit starken Statistiken aufzuwarten. Der ehemalige U19- und U20-Nationalspieler steht aktuell bei sogar bei 18 Scorerpunkten aus 29 Spielen in Liga zwei. Hinzu kommen drei weitere Scorerpunkte in drei Pokalpartien. Seine Formkurve zeigt steil nach oben, in den vergangen sieben Spielen erzielte er fünf Tore und lieferte vier Assists. Kein Wunder, dass der Hype um den Youngster besonders groß ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Zahlen sind vor allem dahingehend beeindruckend, dass er auch häufiger auf der Acht zum Einsatz kommt und somit nicht nur Offensivaufgaben trägt. Troyes spielt derzeit um den Aufstieg und führt die Tabelle der Ligue 2 an. Der Verein würde den Leistungsträger wohl gerne mit in die Erstklassigkeit nehmen – allerdings steht Adeline nur noch bis 2027 unter Vertrag.

Verkauft ESTAC den Rechtsfuß im Sommer nicht, droht ein ablösefreier Abgang im Sommer 2027. Diese Vertragssituation spielt Interessenten natürlich in die Karten. 2024 zahlte Troyes 600.000 Euro Ablöse an Stade Reims, um Adeline zu verpflichten. Nach der laufenden Saison könnte man den begehrten Profi noch mit Gewinn verkaufen.