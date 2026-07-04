Nächster Bundesligist will BVB-Flirt Mijnans

Sven Mijnans steht bei RB Leipzig auf dem Zettel. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der Name des Mittelfeldspielers intern bei den Sachsen diskutiert. Entgegen anderslautender niederländischer Berichte soll zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch kein offizielles Angebot für den 26-Jährigen bei AZ Alkmaar eingegangen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zeigten zuletzt Interesse an Mijnans, der selbst betont, er würde „am besten in die deutsche oder italienische Liga“ passen. Der Niederländer steht in Alkmaar zwar noch bis 2028 unter Vertrag, hat sich mit den Verantwortlichen allerdings darauf geeinigt, den Verein bei einem passenden Angebot in diesem Sommer verlassen zu dürfen. Das Preisschild für den Linksfuß liegt bei zehn Millionen Euro.