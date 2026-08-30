Der FC Chelsea steht vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Lamine Camara (22). Sacha Tavolieri berichtet von einer grundsätzlichen Einigung mit der AS Monaco. Inklusive Boni soll sich die Ablöse auf 45 Millionen Euro belaufen.

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In London könnte Camara, 37-facher senegalesischer Nationalspieler, den Platz von Enzo Fernández (25) einnehmen, der vor einem 140-Millionen-Transfer zu Manchester City stehen soll.