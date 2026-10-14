Bundesliga-Interesse an Bayern-Schreck

Innenverteidiger Henrik Falchener (23) könnte womöglich bald in der Bundesliga auflaufen. Laut ‚Sky‘ haben mehrere Bundesligisten Interesse am Abwehrchef des gestrigen Bayern-Gegners Viking Stavanger. Auch Klubs aus der Premier League und der Serie A befassen sich mit Falchener. Im vergangenen Sommer lehnte Viking ein Angebot des englischen Zweitligisten FC Southampton in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro noch ab. Im kommenden Sommer gilt ein Wechsel als wahrscheinlich.

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Da der Vertrag des Abwehrhünen noch bis 2029 läuft, sitzt Viking am längeren Hebel und kann auf ein Wettbieten hoffen. Falchener war im Januar 2025 für 250.000 Euro aus der zweiten norwegischen Liga zu Viking gewechselt. Für den norwegischen Meister absolvierte er bisher 60 Pflichtspiele. Bei einem Abgang winkt Viking ein beeindruckendes Transferplus.