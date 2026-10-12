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Ligue 1

Ex-Leipziger Openda verletzt sich schwer

von Tom Steinmetzler
1 min.
Lois Openda @Maxppp

Der Ex-Leipziger Loïs Openda (26) fällt mit einem Wadenbeinbruch länger aus. Wie Olympique Lyon offiziell mitteilt, wird der Stürmer mindestens bis zur nächsten Länderspielpause fehlen. Die Verletzung hatte sich Openda am Freitag während des Spiels gegen den RC Lens (1:2) zugezogen.

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Lyon beschwerte sich in einer Pressemitteilung in Folge der Verletzung über angeblich fehlenden Schutz von Seiten der Schiedsrichter: „Diese Verletzung erfolgt am Ende eines Spiels, in dem Loïs Openda in den ersten Minuten wiederholt gefoult wurde und eine disziplinarische Strafe erhielt. Olympique Lyonnais beklagt die Behandlung seines Stürmers und ist der Ansicht, dass er nicht von dem notwendigen Schutz profitiert hat, bis der Schock, der ihn heute vom Spielfeld fernhält. Allgemeiner bekräftigt OL, dass die Erhaltung der physischen Unversehrtheit der Spieler absolute Priorität haben muss und dass Schiedsrichter die ersten Garanten dafür sind.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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