Niclas Füllkrug wird in diesem Sommer voraussichtlich nicht zu Werder Bremen zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ erfahren hat, nehmen die Grün-Weißen endgültig Abstand von einer Verpflichtung des 33-Jährigen. West Ham United wird er nach dem Abstieg in die Championship in diesem Sommer jedoch endgültig verlassen.

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Hintergrund der Absage sind vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, da das Gehalt des ehemaligen Nationalstürmers für Werder nicht zu stemmen ist. In London streicht Füllkrug rund 4,5 Millionen Euro netto pro Saison ein. In Bremen setzt man für die Angriffsreihe stattdessen auf andere Optionen wie den ablösefreien Schweizer Cedric Itten (29). Zudem wurde mit Kenny Quetant (19) ein vielversprechendes Talent für das Sturmzentrum verpflichtet.