Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder trifft Füllkrug-Entscheidung

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Niclas Füllkrug mit einem Daumen hoch für seinen Mitspieler @Maxppp

Niclas Füllkrug wird in diesem Sommer voraussichtlich nicht zu Werder Bremen zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ erfahren hat, nehmen die Grün-Weißen endgültig Abstand von einer Verpflichtung des 33-Jährigen. West Ham United wird er nach dem Abstieg in die Championship in diesem Sommer jedoch endgültig verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund der Absage sind vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, da das Gehalt des ehemaligen Nationalstürmers für Werder nicht zu stemmen ist. In London streicht Füllkrug rund 4,5 Millionen Euro netto pro Saison ein. In Bremen setzt man für die Angriffsreihe stattdessen auf andere Optionen wie den ablösefreien Schweizer Cedric Itten (29). Zudem wurde mit Kenny Quetant (19) ein vielversprechendes Talent für das Sturmzentrum verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Bremen
West Ham
Mailand
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bremen Logo SV Werder Bremen
West Ham Logo West Ham United
Mailand Logo AC Mailand
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert