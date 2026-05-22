Messi knackt die Milliarde | Großer Skandal um Spurs-Kapitän

Messi schließt zu Ronaldo auf

Lionel Messi lässt seine Karriere entspannt bei Inter Miami in der Major League Soccer ausklingen. Das lässt sich der achtmalige Weltfußballer gut bezahlen und ist nun in eine ganz besondere Riege aufgestiegen, wie das US-Wirtschaftsportals ‚Bloomberg‘ berichtet: „Der argentinische Spieler lehnte einen atemberaubenden Vertrag in Saudi-Arabien ab, um zu Inter Miami zu wechseln, hat aber dank jüngster Gehalts- und Sponsorenverträge dennoch den Status eines Milliardärs erreicht.“

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Laut dem ‚Bloomberg Billionaires Index‘ setzt sich Messis Vermögen aus mehr als 700 Millionen Euro an Gehältern und Boni seit 2007 zusammen. Hinzu kommen Einnahmen aus Werbung und Sponsoring. Damit ist Messi nach seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo erst der zweite Fußballer, der diese Schallmauer durchbrochen hat. Der Portugiese hatte dem amtierenden Weltmeister bei der Auslandsvermarktung einiges voraus, inzwischen konnte Messi „jedoch in Sachen Eigenwerbung aufschließen“.

Romero setzt Prioritäten

Wenn Tottenham Hotspur am Sonntag (17 Uhr) auf den FC Everton trifft, geht es für den Londoner Traditionsklub um das nackte Überleben in der Premier League. Einen Spieltag vor Schluss liegen die Spurs nur zwei Punkte vor West Ham United (treffen zeitgleich auf Leeds United). Verzichten muss die Mannschaft dabei auf Kapitän Cristian Romero, der wegen einer Knieverletzung passen muss. Doch statt seine Jungs von der Tribüne oder Bank aus anzufeuern, setzt dieser andere Prioritäten.

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Der südamerikanische Fußballexperte Tim Vickery legte offen, dass der 28-Jährige stattdessen „in die argentinische Heimat fliegt, um sich im Estadio Monumental anzusehen, wie sein Jugendverein Belgrano gegen River Plate antritt“. Belgrano kämpft im Playoff-Finale um den ersten Meistertitel der 121-jährigen Vereinsgeschichte in der argentinischen Primera División. In diversen Tottenham-Blogs und in den Sozialen Netzwerken tobt ein Sturm der Entrüstung. Auf Nachfrage der ‚Daily Mail‘ lehnten die Spurs es ab, sich zu Romeros möglicher Abwesenheit zu äußern. Unabhängig davon gilt Romero als Abgangskandidat, Klubs aus Spanien und Italien sind interessiert.