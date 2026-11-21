Brady forciert Klubwechsel

Erst vor wenigen Tagen hat Football-Superstar Tom Brady seine Minderheitsbeteiligung an Duksch-Klub Birmingham City nach drei Jahren wieder verkauft, da plant der ehemalige Quarterback einen richtig großen Coup. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, führt Brady gegenwärtig Gespräche über den Kauf einer kleinen Beteiligung am FC Chelsea.

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Der siebenfache Super-Bowl-Champion soll ein gutes Verhältnis zu Behdad Eghbali haben, dessen Fonds Clearlake Capital 86,5 Prozent des Londoner Klubs besitzt, nachdem die Investoren Todd Boehly und Mark Walter im September ihre Anteile verkauft hatten. Auf Anfrage lehnte Chelsea eine Stellungnahme ab. Brady ist bereits erfahrener Klubinvestor, hält unter anderem eine Minderheitsbeteiligung am NFL-Team Las Vegas Raiders.

Klare Worte von Poch

Mauricio Pochettino hat die schwere Aufgabe übernommen, den schwankenden Riesen Manchester United wieder zu Erfolgen – und erst einmal aus der Abstiegszone – zu führen. Dabei will der Argentinier offenbar nicht die Fehler seiner Vorgänger wiederholen und sich von der nachweislich wenig glücklichen Vereinsführung zu viel reinreden lassen. Das berichtet der ‚Mirror‘: Mauricio Pochettino habe „der Führungsetage von Manchester United mitgeteilt, dass er bei allen Transferentscheidungen mitreden möchte“ und seine Vorgesetzten „daran erinnert, dass sie für einen Fußballverein arbeiten“ und nicht für eine reine Kapitalgesellschaft.

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So verbittet sich der neue Coach laut der Boulevardzeitung ähnliche Entwicklungen und Entscheidungen, unter denen „seine Vorgänger gelitten haben und die mit der Grund ihres Scheiterns waren“. Als Beispiel nennt der ‚Mirror‘ den Verkauf von Scott McTominay (29) an die SSC Neapel gegen den klaren Willen von Ex-Coach Erik ten Hag und Louis van Gaal, der die Red Devils bei seinem Abgang als „kommerziellen Verein und keinen Fußballverein“ bezeichnet und die Entscheidungsträger wegen ihrer fachfremden Hintergründe scharf kritisiert hatte.