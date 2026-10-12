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Bundesliga

Muslic gesteht Schalke-Fehler

von Julian Jasch
1 min.
Schalke-Coach Miron Muslic @Maxppp

Miron Muslic nimmt die 1:2-Niederlage des FC Schalke gegen den SC Freiburg auf seine Kappe. Im Anschluss an die Partie analysierte der Cheftrainer: „Wir hatten das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Wir hatten auch das Gefühl, dass heute noch mehr möglich wäre. Dann habe ich die Statik verändert, damit wir das 2:1 machen. Das hat der Mannschaft nicht gutgetan. Damit habe ich einen Fehler gemacht. Die Mannschaft konnte damit nicht umgehen.“

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Zum Kontext: Beim stand von 1:1 war der Freiburger Yuito Suzuki mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Fünf Schalke-Wechsel später kassierten die Königsblauen den Treffer zum 1:2. Jetzt belegt der Aufsteiger mit fünf Punkten aus fünf Partien den 13. Tabellenplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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