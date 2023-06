Transfer auf der Zielgeraden: Was bringt Kim den Bayern?

Quantität

Ein erster Punkt liegt auf der Hand: Lucas Hernández (27) steht vor dem Wechsel zu Paris St. Germain, Daley Blind (33) ist schon weg und Benjamin Pavard (27) will ebenfalls noch in diesem Sommer gehen. Entsprechend brauchen die Bayern schon rein quantitativ neue Abwehrkräfte.

Qualität

Dabei greifen sie mit Kim ins oberste Regal. Der Südkoreaner wurde mit der SSC Neapel italienischer Meister und zum besten Verteidiger der Serie A gewählt. Auch weitere Topklubs wie Manchester United waren an Kim dran.

Konkurrenz

Berichten zufolge wird Dayot Upamecano im Münchner Abwehrzentrum intern zunehmend kritisch gesehen – zu fehleranfällig zeigt sich der 24-Jährige mitunter. Mit Kim kommt nun hochkarätige Konkurrenz, die angesichts der Ablöse von 50 Millionen Euro auch erstmal an der Seite von Matthijs de Ligt gesetzt sein dürfte.

Spielaufbau

De Ligt ist ein resoluter und hochseriöser Zweikämpfer – der in einer Topmannschaft jedoch einen guten Aufbauspieler an seiner Seite braucht. Ein solcher ist Kim, spielte eine entscheidende Rolle in der Ballbesitz-Mannschaft aus Neapel. Nur drei Prozent der Innenverteidiger in Europas Top-Fünf-Ligen spielen laut ‚fbref.com‘ mehr Pässe. Und auch in puncto Raumgewinn durch Pässe und Dribblings sind nur zwölf Prozent der Vergleichsgruppe besser als Kim.

Athletik

Mit seinen 1,90 Metern ist Kim extrem robust sowie zweikampf- und kopfballstark. Kein Spieler mit mehr als 50 Zweikämpfen in der vergangenen Champions League-Saison gewann prozentual mehr als Kim (69,1 Prozent). Zudem entscheidet der 49-malige Nationalspieler 62,8 Prozent seiner Luftduelle für sich – Upamecano kommt nur auf 50 Prozent. Und Kim ist auch noch brutal schnell: Sein Champions League-Topspeed von 34,2 km/h ist höher als der aller Bayern-Innenverteidiger. Gerade neben de Ligt (32,2 km/h) braucht es einen echten Pfeil, der gegnerische Konter ablaufen kann.