Dieser Spieler fehlt im Klopp-Kader

Viele FT-User vermissen Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. In einer Umfrage danach gefragt, welchen der nicht berufenen Spieler Bundestrainer Jürgen Klopp auf jeden Fall hätte nominieren sollen, stimmten 48 Prozent für den Stürmer, der stattdessen für das U21-Nationalteam nominiert wurde. Tresoldi hat sich weiterhin nicht final entschieden, ob er künftig für Deutschland oder Italien auflaufen möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welchen Spieler hätte Jürgen Klopp auf jeden Fall nominieren sollen? Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) Deniz Undav (30/VfB Stuttgart) Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach) Tim Lemperle (24/TSG Hoffenheim) Merlin Röhl (24/FC Everton) Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund) Matthias Ginter (32/SC Freiburg) Ein anderer (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

16 Prozent hätten Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund) gerne in Klopps Aufgebot gesehen, die drittmeisten Stimmen erhielt Matthias Ginter (32/SC Freiburg). Für lediglich acht Prozent der FT-User fehlt Deniz Undav (30/VfB Stuttgart), der sich enttäuscht über seine Nicht-Berücksichtigung äußerte, weil er darauf gehofft hatte, sich durch die WM und seine Spiele im Nationaldress „einen Puffer aufgebaut“ zu haben.