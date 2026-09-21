Menü Suche
Kommentar 4
UEFA Nations League

Dieser Spieler fehlt im Klopp-Kader

von Fabian Ley
1 min.
Nicolò Tresoldi im Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft @Maxppp

Viele FT-User vermissen Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. In einer Umfrage danach gefragt, welchen der nicht berufenen Spieler Bundestrainer Jürgen Klopp auf jeden Fall hätte nominieren sollen, stimmten 48 Prozent für den Stürmer, der stattdessen für das U21-Nationalteam nominiert wurde. Tresoldi hat sich weiterhin nicht final entschieden, ob er künftig für Deutschland oder Italien auflaufen möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter
Welchen Spieler hätte Jürgen Klopp auf jeden Fall nominieren sollen?
- Beendet
Bild wird erstellt

16 Prozent hätten Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund) gerne in Klopps Aufgebot gesehen, die drittmeisten Stimmen erhielt Matthias Ginter (32/SC Freiburg). Für lediglich acht Prozent der FT-User fehlt Deniz Undav (30/VfB Stuttgart), der sich enttäuscht über seine Nicht-Berücksichtigung äußerte, weil er darauf gehofft hatte, sich durch die WM und seine Spiele im Nationaldress „einen Puffer aufgebaut“ zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Brügge
Nicolò Tresoldi

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Brügge Logo FC Brügge
Nicolò Tresoldi Nicolò Tresoldi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert