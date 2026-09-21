Dieser Spieler fehlt im Klopp-Kader
Viele FT-User vermissen Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. In einer Umfrage danach gefragt, welchen der nicht berufenen Spieler Bundestrainer Jürgen Klopp auf jeden Fall hätte nominieren sollen, stimmten 48 Prozent für den Stürmer, der stattdessen für das U21-Nationalteam nominiert wurde. Tresoldi hat sich weiterhin nicht final entschieden, ob er künftig für Deutschland oder Italien auflaufen möchte.
16 Prozent hätten Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund) gerne in Klopps Aufgebot gesehen, die drittmeisten Stimmen erhielt Matthias Ginter (32/SC Freiburg). Für lediglich acht Prozent der FT-User fehlt Deniz Undav (30/VfB Stuttgart), der sich enttäuscht über seine Nicht-Berücksichtigung äußerte, weil er darauf gehofft hatte, sich durch die WM und seine Spiele im Nationaldress „einen Puffer aufgebaut“ zu haben.
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