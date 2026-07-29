Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Hannover befördert Schwanke

Hannover 96 hat Jonas Schwanke mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Das 19-jährige Torhütertalent war 2023 in die 96-Akademie gewechselt und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Hannover

Weitere Infos

Hannover Logo Hannover 96
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert