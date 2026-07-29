Hannover befördert Schwanke
Hannover 96 hat Jonas Schwanke mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Das 19-jährige Torhütertalent war 2023 in die 96-Akademie gewechselt und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.
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Ein weiteres Talent aus der @96Akademie wird für seine starke Entwicklung belohnt: Torwart Jonas #Schwanke hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. ✍️— Hannover 96 (@Hannover96) July 29, 2026
Glückwunsch, Jonas! 😊#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/FUtdOUTm0E
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