Die Defensive

Als Nummer eins setzt Jürgen Klopp auf Marc-André ter Stegen (34). Nach FT-Meinung sollte der Bundestrainer allerdings den Generationenwechsel einläuten und Jonas Ubrig (23) ins Tor stellen.

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In der Innenverteidigung sind Nico Schlotterbeck (26) und Jonathan Tah (30) gesetzt. Auf rechts stellt Philipp Treu (25) die erste Wahl dar, der in den zurückliegenden Länderspielen einen äußerst guten Eindruck hinterließ. Sein Pendant bildet Nathaniel Brown (23).

Das Mittelfeld

Klopp sollte auf den starken Bayern-Block um Joshua Kimmich (31) und Aleksandar Pavlovic (22) setzten. Gemeinsam mit Florian Wirtz (23) bildet das Trio eine Mittelfeld-Achse, die zu den Besten der Welt gehört.

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Der Angriff

Genauso wie Treu machte auch Freiburg-Teamkollege Derry Scherhant (23) bei den ersten Spielen unter Klopp eine gute Figur. Jetzt dürfte er wieder starten. Weil potenzielle Stammspieler wie Serge Gnabry (31) oder Jamal Musiala (23) verletzungsbedingt im 24-Mann-Kader fehlen, könnte Lennart Karl (18) auf Rechtsaußen den Vorzug erhalten. Außerdem muss der aktuell bärenstarke Niclas Füllkrug (33) eine Chance erhalten, schließlich führt der Werder-Angreifer die Bundesliga-Torschützenliste mit neun Treffern aus acht Partien an.

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