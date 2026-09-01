Schalke-Kandidat Igor verlässt Brighton

Igor Julio hat Brighton & Hove Albion in den finalen Stunden des Transferfensters verlassen. Der 28-Jährige wechselt zu Premier League-Absteiger FC Burnley und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Die Clarets zahlen dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

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We are pleased to confirm the signing of experienced defender Igor Julio from Brighton & Hove Albion in a permanent move for an undisclosed fee.



Welcome to Burnley, Igor 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 1, 2026

Der FC Schalke 04 warb ebenfalls lange um eine Verpflichtung des Brasilianers, konnte den Deal jedoch nicht eintüten. Stattdessen sicherten sich die Knappen die Dienste von Sebastiaan Bornauw (27) für die Innenverteidigung.