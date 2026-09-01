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Offiziell Premier League

Schalke-Kandidat Igor verlässt Brighton

von Daniel del Federico
1 min.
Igor Julio versteckt sich unter der Kapuze @Maxppp

Igor Julio hat Brighton & Hove Albion in den finalen Stunden des Transferfensters verlassen. Der 28-Jährige wechselt zu Premier League-Absteiger FC Burnley und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Die Clarets zahlen dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

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Der FC Schalke 04 warb ebenfalls lange um eine Verpflichtung des Brasilianers, konnte den Deal jedoch nicht eintüten. Stattdessen sicherten sich die Knappen die Dienste von Sebastiaan Bornauw (27) für die Innenverteidigung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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