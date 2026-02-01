Korkut-Sohn verlässt den VfB

Efe Korkut kehrt seinem Jugendklub den Rücken. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt laut ‚Sky‘ vom VfB Stuttgart zum spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Der Medizincheck stehe bevor, als Ablöse sollen rund 500.000 Euro fließen.

In der Hinrunde lief Korkut, Sohn von Ex-VfB-Trainer Tayfun Korkut, ausschließlich für Stuttgarts zweite Mannschaft in der 3. Liga auf, der Sprung zu den Profis blieb dem feinen Techniker verwehrt. Im Baskenland will der gebürtige Spanier, der für die türkischen Jugendteams aufläuft, nun einen neuen Anlauf wagen.