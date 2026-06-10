15 Millionen: Fener holt 23-Tore-Stürmer

Fenerbahce steht vor der Verpflichtung von Vedat Muriqi (32). Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu vermeldet, dass sich die Türken mit La Liga-Klub RCD Mallorca auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro geeinigt haben. Teil des Deals sei eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

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Muriqi soll in den kommenden Tagen zum Medizincheck in Istanbul eintreffen. Der kosovarische Mittelstürmer (68 Länderspiele) markierte in der zurückliegenden Saison 23 Tore in 37 Mallorca-Spielen.