Fortuna: Rösler bestätigt Morales-Wechsel

Alfredo Morales‘ Transfer von Fortuna Düsseldorf zum MLS-Klub New York City FC steht kurz bevor. Dies bestätigte Uwe Rösler auf der heutigen Pressekonferenz: „Der Wechsel von Alfredo ist noch nicht endgültig fix, aber kurz davor. Er wird uns natürlich fehlen. Ich habe vollstes Verständnis für ihn. Er wollte unbedingt nochmal in den USA spielen. Das hat natürlich auch private Gründe.“

Bislang hakt der Deal an der von den Düsseldorfern geforderten Ablöse. Morales‘ Vertrag bei den Flingeranern endet im Anschluss an die laufende Spielzeit. New York würde am liebsten ablösefrei zuschlagen.