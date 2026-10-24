Sebastian Hoeneß war mit der Vorstellung seiner Mannschaft zum Auftakt des siebten Spieltags der Bundesliga so gar nicht einverstanden. Nach der 2:3-Heimpleite gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach sagte der Trainer des VfB Stuttgart: „Wir haben verdient verloren, weil wir zu wenig investiert haben. Uns muss klar sein, dass man so keine Spiele gewinnt. Die Rotation ist nicht aufgegangen, dann wird sie kritisiert – und das muss ich akzeptieren. Unterm Strich war es heute mannschaftlich zu wenig.“

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Konkret bemängelte Hoeneß zu geringe Laufbereitschaft sowie „einfache Fehlpässe und verlorene 50:50-Duelle“. Der VfB bleibt bei sechs Punkten stehen und könnte den Spieltag auf einem Abstiegsplatz beenden. Viel besser läuft es in der Champions League: Dort holte das Team bereits sieben Zähler aus nur drei Partien. Am Mittwoch (18 Uhr) steht die zweite DFB-Pokalrunde beim SC Paderborn an.