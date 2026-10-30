55-Millionen-Transfer: Araújo öffnet die Tür

Ronald Araújo (27) kann sich einen längerfristigen Verbleib beim FC Liverpool vorstellen. Das bekräftigt sein Berater Edoardo Crnjar im Interview mit ‚WinWin Sports‘: „Er fühlt sich sehr wohl, ist glücklich, bei Liverpool zu spielen und dem Verein sowie seinen Teamkollegen zu helfen.“

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Araújo ist vom FC Barcelona an den LFC verliehen. Teil des Deals ist eine Kaufoption, die 55 Millionen Euro beträgt. Für Liverpool zeigt der Innenverteidiger, der auch rechts spielen kann, ansprechende Leistungen. Dass die Reds folglich eine Festverpflichtung in Betracht ziehen, ist die logische Konsequenz.