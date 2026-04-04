Bayern-Zukunft: Blanko-Scheck für Neuer

Den Muskelfasereinriss konnte Manuel Neuer (40) während der Länderspielpause in Ruhe auskurieren, sodass er beim heutigen Bundesliga-Sieg gegen den SC Freiburg (3:2) wieder zwischen den Pfosten stehen konnte. Zeitnah ist mit der Zukunftsentscheidung des Schlussmanns zu rechnen.

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Neuer möchte in seinen Körper hineinhören, um dann abzuwägen, ob er ein weiteres Jahr auf Spitzenniveau dranhängt oder die Torwarthandschuhe im Sommer mit Ablauf seines Kontrakts an den Nagel hängt. Dass eine Weiterführung der Zusammenarbeit allein an Neuer selbst hängt, hat Max Eberl nun nochmal bekräftigt.

Im Interview mit der ‚tz‘ sagt der Sportvorstand: „Wenn Manu Bock hat, sich entsprechend fühlt, bereit ist, und unsere Vorstellungen übereinander passen, kann ich mir eine Verlängerung gut vorstellen.“

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Klarer Plan mit Urbig

Sollte Neuer kein neues Arbeitspapier an der Säbener Straße unterschreiben, soll Jonas Urbig (22) in seine Fußstapfen treten. Zudem könnte der aktuell an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel (29) dann fest abgegeben werden. Urbig soll aber ein erfahrener Ersatzmann zur Seite gestellt werden, zuletzt kursierten bereits Gerüchte um Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV) und Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim).