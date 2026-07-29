Nach Adeyemi: Holt Flick auch Goretzka?

Der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern wurde nach acht gemeinsamen Jahren nicht verlängert. Seit Anfang des Monats ist der Mittelfeldmann offiziell vereinslos. Für einen neuen Klub hat sich der gebürtige Bochumer noch nicht entschieden.

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Dabei stehen Goretzka viele Türen offen. Die aktuell heißeste Spur führt zu Juventus Turin, darüber hinaus wurden auch der AC Mailand, Atlético Madrid, der FC Arsenal und die SSC Neapel mit dem 31-Jährigen in Verbindung gebracht.

Heißt die Lösung Barcelona?

Am liebsten würde Goretzka aber wohl zum FC Barcelona wechseln. Wie Matteo Moretto im Podcast ‚La Pizarra de Quintana‘ berichtet, wurde Goretzka von seinen Beratern abermals bei den Katalanen angeboten.

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Für Barça könnte eine Verpflichtung des DFB-Kickers interessant sein, da sich Frenkie de Jong (29) zuletzt einen Innenbandriss zuzog – so zumindest die Idee der Goretzka-Seite.

Sportdirektor Deco hingegen soll abgeblockt haben. Und das nicht zum ersten Mal. Goretzka wurde in den vergangenen Wochen schon mehrmals aktiv als Verpflichtung bei Barcelona ins Spiel gebracht. Bislang ohne Erfolg.

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Kontakt zu Flick

In Barcelona könnte Goretzka auf seinen ehemaligen Trainer Hansi Flick treffen, bei dem er im Dezember des vergangenen Jahres schon per SMS vorstellig wurde.

Ein Problem könnten die hohen Forderungen der Spielerseite darstellen. Dem Vernehmen nach fordert Goretzka ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro netto sowie ein Handgeld um die zehn Millionen Euro.