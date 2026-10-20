Günther reagiert auf geplatzten Werder-Deal

Lasse Günther trauert dem geplatzten Wechsel zu Werder Bremen nicht hinterher und sieht sich bei der SV Elversberg gut aufgehoben. „Ich habe die Entscheidungen in meiner Karriere immer sehr bewusst getroffen und bin rückblickend unglaublich froh, den Schritt nach Elversberg gegangen zu sein. Ich fühle mich hier rundum wohl, spüre das Vertrauen und finde die idealen Voraussetzungen, um mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln“, sagt der sprintstarke Linksverteidiger im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Günther, 2025 vom FC Augsburg an die Kaiserlinde gewechselt, weckte im Sommer konkretes Interesse beim FC Bologna und bei Werder. Mit den Bremern war sich der 23-Jährige bereits mündlich einig, die SVE wollte das Ex-Bayern-Talent aber nicht für die gebotene Ablöse verkaufen. Stattdessen erfolgte die Vertragsverlängerung bis 2030. „Mein Ziel ist es, das Maximum aus meiner Karriere herauszuholen und so erfolgreich wie möglich zu sein. Dafür bin ich bereit, jeden Tag hart an mir zu arbeiten“, betont Günther, dem am Samstag beim 4:3 gegen Augsburg sein erstes Bundesliga-Tor gelang.