Die jungen Geißböcke: Kölner Nachwuchsförderung läuft auf Hochtouren

„Wir haben immer gesagt, dass Jungs wie Noah unsere Zukunft sind und dass wir noch mehr auf unsere Talente setzen wollen, die bei uns im Nachwuchs ausgebildet wurden.“ Sportdirektor Horst Heldt hätte den 1. FC Köln des Jahres 2020 kaum besser in einem Satz beschreiben können.

Was viele predigen und ankündigen haben die Domstädter mittlerweile höchst erfolgreich in die Tat umgesetzt: Die Förderung der eigenen Talente, die die Verpflichtungen teurer Stars obsolet machen und den Wunsch des Anhangs nach heimischen Identifikationsfiguren stillen soll. Es passt zu dieser Stadt Köln, die ihre eigenen Gepflogenheiten feiert wie kaum eine andere kommunale Einheit in Deutschland.

Trio startet durch

Einer dieser kölschen Jungs, den Heldt in obigem Zitat bereits mit Vornamen erwähnte, ist Noah Katterbach – ein 19-jähriger Linksverteidiger, der den Sprung zu den Profis in dieser Saison eindrucksvoll (neunmal 90 Minuten seit Oktober) bewältigt hat. Vieles – nicht nur die U17-Fritz-Walter-Medaille in Gold vor zwei Jahren – sprechen für eine große Karriere. Köln machte Nägel mit Köpfen und band sein Toptalent am gestrigen Sonntag bis 2024.

Zusammen mit Katterbach bildet Ismail Jakobs die linke Kölner Seite. Der 20-Jährige startete etwa zeitgleich mit seinem Hintermann durch und ist inzwischen ebenfalls nicht mehr aus der Mannschaft der Geißböcke wegzudenken (zehnmal 90 Minuten seit November). Während Katterbach aus der FC-Hochburg Eifel stammt, wurde Jakobs (Vertrag bis 2022) sogar direkt in der Domstadt geboren. Mehr homegrown geht nicht.

Jan Thielmann (17) ist da mit seiner Herkunft aus dem Landkreis Trier-Saarburg schon fast ein Exot. Auch der Rechtsaußen ist mittlerweile fester Bestandteil der A-Mannschaft, kam seit Dezember auf insgesamt sieben Liga-Partien, fünf davon über mindestens eine Halbzeitlänge. Wie bei Jakobs ist auch sein Vertrag bis 2022 datiert.

Förderer Markus Gisdol

Ein Jungprofi kann Talent haben, wie er will, er braucht einen Trainer, der ihm das Vertrauen schenkt. So ein Trainer ist Markus Gisdol – von vielen zunächst kritisch beäugt, dann die Kritiker durch eine furiose Siegesserie zum Schweigen gebracht. Auch Katterbach, Jakobs und Thielmann sind Protagonisten des Kölner Aufschwungs. Jeder von ihnen ist gewissermaßen ein weiterer Sieg, den sich Gisdol auf die Fahne schreiben kann.

Weitere rücken nach

In nicht allen Fällen kann ein Verein von der Nachwuchsförderung profitieren, wie das Beispiel Florian Wirtz zeigt. Der 17-jährige offensive Mittelfeldspieler zog im Januar zum nicht minder attraktiven Lokalrivalen Bayer Leverkusen weiter. Doch so sehr Abwerbungen dieser Art schmerzen, auch sie sind schlussendlich eine Auszeichnung für den Kölner Nachwuchs.

Dass die Talente-Quelle versiegt, davon ist vorerst nicht auszugehen. Mit Flügelstürmer Tim Lemperle (18) und Innenverteidiger Robert Voloder (19) stehen bereits die nächsten Jungspunde vor dem Sprung in die A-Mannschaft, während hinter Stammkeeper Timo Horn bereits Julian Krahl (20) mit den Hufen scharrt. Fest steht: Köln wird noch viel Freude an seinen jungen Geißböcken haben.