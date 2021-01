Viermal Bayern: Die UEFA-Mannschaft des Jahres

Die UEFA-Mannschaft des Jahres ist gewählt. Weltweit haben sich Fans an der Abstimmung beteiligt, deren Ergebnis Europas Fußballverband nun veröffentlicht. Gleich vier Spieler des Triple-Siegers FC Bayern wurden aufgenommen.

Aus den Reihen der Münchner finden sich Keeper Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich (hier als Rechtsverteidiger geführt) sowie Weltfußballer Robert Lewandowski in der illustren Elf wieder.

Die weiteren Gewählten: Real-Kapitän Sergio Ramos, Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, Manchester Citys Top-Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne, Ex-Bayer und Neu-Liverpooler Thiago, PSG-Superstar Neymar sowie die mehrfachen Weltfußballer Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

