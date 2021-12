Barça: Xavi sieht psychologische Probleme

Trainer Xavi glaubt an das grundsätzliche Potenzial beim FC Barcelona. Auf der Pressekonferenz vor der heutigen Partie gegen CA Osasuna verwies der 41-Jährige eher auf mentale Probleme: „Ich habe das Gefühl, dass die Spieler sich aufmuntern müssen. Sie sind entmutigt. Es ist eher ein psychologisches Problem als ein Fußballproblem. Ich denke, es gibt Potenzial in der Gruppe.“

Um an dieser Stelle eine Verbesserung zu erreichen, sieht er sich in allererster Linie selbst in der Pflicht. „Sie müssen es auch glauben und das ist mein Job“, so Xavi, „wir ermutigen sie, Dinge zu tun, sich zu trauen, mutig zu sein und das ist letztendlich Barça.“