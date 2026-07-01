Liga Portugal Bwin
Neuer Klub: Wind hat unterschrieben
@Maxppp
Jonas Wind setzt seine Karriere in Portugal fort. Der Mittelstürmer schließt sich dem SC Braga an. Dort erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2029, der laut offiziellen Vereinsangaben eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro beinhaltet.
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As cold as you like 🧊— SC Braga (@SCBragaOficial) July 1, 2026
Jonas Wind is here! pic.twitter.com/mkTW15Aaqq
Eine Ablöse muss Braga nicht entrichten, weil Winds Vertrag beim VfL Wolfsburg ausgelaufen war. Für den Bundesliga-Absteiger steuerte der dänische Nationalspieler seit 2022 35 Tore und 13 Vorlagen in 124 Einsätzen bei.
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