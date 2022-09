FC Bayern: Nagelsmann vertraut Mané

Julian Nagelsmann hat sich zur Ladehemmung von Star-Einkauf Sadio Mané geäußert. Der Trainer des FC Bayern sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Er ist sehr selbstreflektiert und weiß, wann er gut und wann er nicht so gut gespielt hat. Er wird wieder an sein Optimum kommen.“

Der 30-jährige Angreifer genieße „vollstes Vertrauen“ und werde „noch viele Tore erzielen und vorbereiten“, so Nagelsmann. Zuletzt blieb Mané in vier Pflichtspielen in Folge ohne Scorerpunkt. Im Sommer war der Senegalese für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen.