Frankfurt ändert Transferstrategie

Mit Spannung war am gestrigen Montag die Mitgliederversammlung bei Eintracht Frankfurt erwartet worden. Sportvorstand Markus Krösche hatte am Vortag sein Eintracht-Aus offiziell verkündet und wurde von den 1.341 Mitgliedern unter tosendem Applaus emotional verabschiedet.

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Interimistisch übernimmt aktuell der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann die Aufgaben von Krösche, zeitnah soll ein Nachfolger präsentiert werden – Wunschkandidat ist dabei Christoph Spycher vom BSC Young Boys. Der Schweizer soll dann Teil einer neuen Transferstrategie werden, wie Hellmann bei der Mitgliederversammlung verriet: „Eine Erkenntnis sollte sein: Wir müssen unsere Abhängigkeit von Transfererlösen systematisch reduzieren.“

„Weg hat nicht so funktioniert“

Während das Modell, junge Profis mit viel Potenzial zu kaufen und dann für das Vielfache gen England zu verkaufen, lange funktioniert hatte, sorgte es im vergangenen Sommer für größere Probleme: „Vor fünf bis sechs Jahren haben wir als Auftrag mitgenommen, dass wir bewusst die Entwicklung von Spielern auf dem Platz vorantreiben wollen, um wirtschaftliche Fortschritte zu machen. Dazu haben wir internationale Märkte wie die Premier League genutzt, um ein anderes Niveau zu erreichen und erfolgreich zu sein. Dieser Weg hat mit den Besonderheiten in diesem Transfersommer nicht so funktioniert.“

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Wo wird sich Eintracht Frankfurt in der Zukunft ohne Markus Krösche einordnen? Krösche war elementar, die SGE wird wieder ein Mittelfeldklub Die Eintracht wird weiter um die europäischen Plätze spielen Die fetten Jahre sind vorbei, der SGE droht dauerhaft die untere Tabellenhälfte Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Englische Klubs seien inzwischen eher daran interessiert, das viele Geld im eigenen Markt zu behalten. Bei Jean-Mattéo Bahoya (21/Leeds United) und Hugo Larsson (22/FC Fulham) musste sich die SGE lange gedulden, am Ende gingen beide per Leihe mit anschließender Kaufvereinbarung auf die Insel.

Fokus auf den eigenen Stall

Um von solchen Millionen-Transfers künftig nicht mehr abhängig zu sein, wolle man bei den Adlerträgern künftig „vor der eigenen Haustür kehren“, ergo mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen. Zudem sei auch die umliegende Region mehr im Fokus, die jungen Talente sollen vermehrt aus der Rhein-Main-Region kommen.