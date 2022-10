Schalke: Was für den Reis-Deal noch fehlt

Der VfL Bochum ist von Schalke 04 noch nicht über die geplante Verpflichtung von Thomas Reis in Kenntnis gesetzt worden. Das berichtet die ‚WAZ‘. Ein notwendiger Schritt, schließlich hat der VfL den Übungsleiter formell nur freigestellt. Noch bis Saisonende steht Reis auf der Bochumer Gehaltsliste.

„Gut möglich“, so die Zeitung der ‚Funke‘-Gruppe, dass die Bochumer auf eine Ablöse beharren. So oder so müssen sich die Schalker für eine Vertragsauflösung mit dem Lokalrivalen auseinandersetzen, damit Reis ein Arbeitspapier in Gelsenkirchen unterschreiben kann.