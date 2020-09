Transfer vor dem Abschluss: Havertz absolviert Medizincheck

Es fehlt nicht mehr viel zu Kai Havertz‘ Vertragsunterschrift beim FC Chelsea. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der 21-Jährige am Sonntag die medizinischen Untersuchungen bei den Blues durchlaufen.

Die Unterschrift unter den bereits ausgehandelten Fünfjahresvertrag dürfte somit in Kürze erfolgen – möglicherweise im Anschluss an die anstehenden Länderspiele. „Ich erwarte nicht mehr, dass Kevin Volland und Kai Havertz nochmal bei uns trainieren werden“, sagte Bayer-Trainer Peter Bosz bereits am Montag.

In Leverkusen darf man sich – zumindest in Raten – über die rund 100 Millionen Euro freuen, die man für den Verkauf des Eigengewächses stets angepeilt hatte.