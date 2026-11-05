Hannover-Interesse an Ex-Bremer Marin

Marko Marin hat Interesse in der 2. Bundesliga geweckt. Nach Informationen von ‚Sky‘ und ‚RTL‘ steht der aktuelle Technische Direktor von Roter Stern Belgrad als möglicher Nachfolger von Jonas Boldt auf der Liste von Hannover 96.

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In der Pole Position sei Marin allerdings nicht, schränkt der Bezahlsender ein. Seit 2023 ist der frühere Bremer und 16-fache deutsche Nationalspieler bei Roter Stern im Amt. Seine aktive Karriere hatte Marin rund ein Jahr zuvor beendet.