Internationale Freundschaftsspiele
Mit Bundesliga-Duo: Ghanas Kader gegen Deutschland
1 min.
@Maxppp
Wenn Deutschland am 30. März in Stuttgart auf Ghana trifft, werden einige bekannte Gesichter aus dem deutschen Profifußball das Trikot der Black Stars tragen. Unter anderem stehen aus der Bundesliga Jonas Adjetey (22/VfL Wolfsburg) und Derrick Köhn (27/Union Berlin) auf der Liste von Trainer Otto Addo.
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🇬🇭 Black Stars @GhanaBlackstars – 06:53
📋 Head Coach Otto Addo has named a 26-man squad for the international friendlies against Austria & Germany! 🤝Bei X ansehen
👊🏾 Debutants: Derrick Luckassen, Patric Pfeiffer, Marvin Senaya, Daniel Agyei.
🇬🇭 🆚 🇦🇹 — March 27, Vienna.
🇬🇭 🆚 🇩🇪 — March 30, Stuttgart.
👊🏾 Debutants: Derrick Luckassen, Patric Pfeiffer, Marvin Senaya, Daniel Agyei.
🇬🇭 🆚 🇦🇹 — March 27, Vienna.
🇬🇭 🆚 🇩🇪 — March 30, Stuttgart.
Darüber hinaus gehört Patric Pfeiffer (26) vom SV Darmstadt erstmals zum Aufgebot. Der Innenverteidiger könnte sein Debüt für Ghana feiern. Ex-Hertha-Profi Derrick Luckassen (30) ist auch zum ersten Mal mit von der Partie. Neben dem Spiel gegen die DFB-Elf trifft Ghana in Wien auf Österreich (27. März).
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