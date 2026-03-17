Mit Bundesliga-Duo: Ghanas Kader gegen Deutschland

Wenn Deutschland am 30. März in Stuttgart auf Ghana trifft, werden einige bekannte Gesichter aus dem deutschen Profifußball das Trikot der Black Stars tragen. Unter anderem stehen aus der Bundesliga Jonas Adjetey (22/VfL Wolfsburg) und Derrick Köhn (27/Union Berlin) auf der Liste von Trainer Otto Addo.

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Darüber hinaus gehört Patric Pfeiffer (26) vom SV Darmstadt erstmals zum Aufgebot. Der Innenverteidiger könnte sein Debüt für Ghana feiern. Ex-Hertha-Profi Derrick Luckassen (30) ist auch zum ersten Mal mit von der Partie. Neben dem Spiel gegen die DFB-Elf trifft Ghana in Wien auf Österreich (27. März).