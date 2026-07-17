Celar in die Schweiz
Zan Celar (27) setzt seine Karriere beim FC Basel fort. Für kolportierte 1,5 Millionen Euro wechselt der slowenische Mittelstürmer von den Queens Park Rangers in die Schweiz. Die vergangene Saison verbrachte er leihweise bei Fortuna Düsseldorf.
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