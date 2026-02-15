Medizincheck: Prates sendet klare BVB-Botschaft

Der Transfer von Kauã Prates zu Borussia Dortmund wird zeitnah festgezurrt. Das brasilianische Medium ‚Central da Toca‘ vermeldet, dass der Linksverteidiger am Sonntag nach Deutschland gereist ist, um dort den Medizincheck zu absolvieren und die letzten Vertragsdetails mit dem BVB zu klären.

Auch ‚Sky‘ berichtet, dass für diese Woche die Unterschrift geplant ist. Das Champions League-Spiel der Schwarz-Gelben gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (21 Uhr) soll der 17-Jährige live im Stadion verfolgen. Prates winkt an der Strobelallee ein Kontrakt bis 2031.

Prates liefert klares Indiz

Die Reise nach Dortmund bestätigt der Youngster indirekt auch selbst. In seiner Instagram-Story postete der brasilianische U17-Nationalspieler am späten Sonntagabend ein Foto vom Flughafen mit einem Bienen-Emoji.

Im Sommer stößt Prates nach seinem 18. Geburtstag am 12. August zum BVB. Der Bundesligist zahlt für den talentierten Linksfuß dem Vernehmen nach bis zu zwölf Millionen Euro an Cruzeiro. Die fixe Ablöse liegt Berichten zufolge bei sieben Millionen, fünf weitere Millionen könnten durch Boni folgen.

Laut ‚Central da Toca‘ sichert sich Cruzeiro darüber hinaus eine Weiterverkaufsklausel. Demnach würde der brasilianische Erstligist am Gewinn der Dortmunder beteiligt werden, sollten diese Prates in Zukunft für eine höhere Summe als den Einkaufspreis weiterverkaufen.