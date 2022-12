Hübers spricht über Köln-Verbleib

Timo Hübers kann sich vorstellen, über den Sommer hinaus das Trikot des 1. FC Köln zu tragen. Auf der Vereinshomepage sagt der 26-Jährige: „Ich fühle mich super wohl beim FC, die Stadt ist cool, der Verein ist toll. Ich habe einen Vertrag hier. Alles Weitere werden wir sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch über den Sommer hinweg beim FC zu bleiben. Die Entwicklung mit den Jungs passt auch.“

Der Innenverteidiger spielt seit 2021 in der Domstadt und entwickelte sich dort zu einem Leistungsträger. In der laufenden Saison stand Hübers in zwölf von 15 Bundesligapartien auf dem Rasen. Zuletzt wurde unter anderem Fenerbahce mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht. Laut dem ‚kicker‘ beobachten allerdings auch Vereine aus der Bundesliga die Situation des 1,90 Meter großen Abwehrhünen.

