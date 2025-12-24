Menü Suche
Mit Kaufoption: Atlético verleiht Galán

von Lukas Weinstock - Quelle: osasuna.es
Javi Galán spielt einen Pass mit links @Maxppp

Javi Galán (31) und Atlético Madrid gehen vorerst getrennte Wege. Der Linksverteidiger schließt sich Liga-Konkurrent CA Osasuna auf Leihbasis an. Osasuna überweist 500.000 Euro Leihgebühr an die Rojiblancos.

C. A. OSASUNA
COMUNICADO OFICIAL | Osasuna alcanza un acuerdo con el Atlético de Madrid para la incorporación de Javi Galán.

#BienvenidoJaviGalán | #OngiEtorriJaviGalán
Darüber hinaus hat sich der Tabellenzwölfte von La Liga eine Kaufoption gesichert. Sollte diese gezogen werden, erhält Atlético für jede weitere Saison, die Galán bei Osasuna spielt, zusätzliche 500.000 Euro, sofern der Verein aus Navarra nicht aus dem spanischen Oberhaus absteigt.

