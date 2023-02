Laimer: Leipzig gibt Verletzungsupdate

Konrad Laimer kommt allem Anschein nach an einer längeren Verletzungspause herum. „Bei der heutigen Untersuchung konnte im Erstbefund keine strukturelle Verletzung festgestellt werden“, vermeldete RB Leipzig am heutigen Sonntag. Beim 1:2 gegen Union Berlin war der österreichische Mittelfeldspieler wegen Problemen im Adduktoren-Bereich nach einer guten Stunde ausgewechselt worden.

Dennoch sei noch Vorsicht angebracht. „Wir müssen nun die nächsten Tage abwarten, wie er auf Belastungen reagiert“, fügt der Bundesligist an. Glück für RB: Während unter der Woche die erste Runde der Champions League-Achtelfinalspiele ansteht, müssen die Sachsen gegen Manchester City erst in der darauffolgenden Woche ran. Die nächste Partie wartet am Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.

