Spannendes Transfermodell: Geht die Bundesliga bei Eichhorn leer aus?

Die Crème de la Crème des deutschen Fußballs beschäftigt sich mit Kennet Eichhorn (16). Doch damit nicht genug, auch im Ausland erfreut sich das Mittelfeld-Juwel von Hertha BSC zahlreicherer Interessenten.

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Zu jenen gehört nach Informationen von ‚Sky‘ neben Manchester City inzwischen auch der FC Liverpool. Die Rede ist sogar von konkreten Gesprächen, die zwischen dem deutschen U17-Nationalspieler und den Reds stattgefunden haben sollen.

Dank einer Ausstiegsklausel über zehn bis zwölf Millionen Euro sind Verhandlungen mit der Alten Dame obsolet. Es kommt also ausschließlich darauf an, für welchen Verein sich Eichhorn selbst entscheidet. Neben der sportlichen Perspektive wird sicherlich auch das finanzielle Gesamtpaket eine Rolle spielen.

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Liverpool mit Leihplan

Laut ‚Sky‘ sieht Liverpools Plan vor, Eichhorn im Anschluss an die Verpflichtung ein bis zwei Jahre an einen Klub zu verleihen, der international vertreten ist. Bei den Reds sei man sich siegessicher, auch mehrere Bundesligisten gehen laut ‚Sky‘-Reporter Florian Plettenberg intern davon aus, dass sich Eichhorn für den Wechsel an die Anfield Road entscheiden wird.