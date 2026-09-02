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Teurer Teenie: Chelsea verleiht Mheuka

von Dominik Sandler - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Shumaira Mheuka beim FC Chelsea @Maxppp

Der FC Chelsea erweitert seine Loan Army um Shumaira Mheuka. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt für eine Saison zu Celtic Glasgow nach Schottland. In diesem Zuge verlängern die Blues den Vertrag des Engländers bis 2031.

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Mheuka hatte sich vor vier Jahren als 14-Jähriger dem Klub aus London angeschlossen, der Brighton & Hove Albion damals 1,2 Millionen Euro für den Teenager überwies. Bislang absolvierte Mheuka neun Pflichtspiele für die Profis, wartet aber noch auf seinen Premierentreffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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