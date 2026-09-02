Teurer Teenie: Chelsea verleiht Mheuka

Der FC Chelsea erweitert seine Loan Army um Shumaira Mheuka. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt für eine Saison zu Celtic Glasgow nach Schottland. In diesem Zuge verlängern die Blues den Vertrag des Engländers bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

✍️ The latest new player to join Celtic is Shumaira Mheuka who arrives on a year-long loan from English Premier League side Chelsea.



Welcome, Shim 💚#WelcomeShumaira | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/nsdOIPIEaH — Celtic Football Club (@CelticFC) September 2, 2026

Mheuka hatte sich vor vier Jahren als 14-Jähriger dem Klub aus London angeschlossen, der Brighton & Hove Albion damals 1,2 Millionen Euro für den Teenager überwies. Bislang absolvierte Mheuka neun Pflichtspiele für die Profis, wartet aber noch auf seinen Premierentreffer.