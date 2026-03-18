FC Bayern: Torwart-Entscheidung gefallen

Der FC Bayern München kann im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) offenbar auf Keeper Jonas Urbig zurückgreifen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 22-Jährige grünes Licht von der medizinischen Abteilung bekommen.

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Im Vorfeld der Partie war gemutmaßt worden, dass die Münchner mit dem 16-jährigen Leonard Prescott im Tor auflaufen müssen, da die Torhüter Nummer eins bis vier allesamt verletzt sind. Dieser wird nun jedoch wohl auf der Bank Platz nehmen. Urbig hatte sich im Hinspiel (6:1) eine Gehirnerschütterung zugezogen und musste seitdem pausieren.